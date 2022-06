Borsa: Milano peggiora con le banche e Tim, scivola Mediaset

La Borsa di Milano (-0,9%) rallenta rispetto all'avvio di seduta, appesantita dalle banche. A Piazza Affari scivola Mfe con azioni di tipo B (-3,9%), dopo aver alzato il prezzo dell'offerta sulla controllata Mediaset Espana.

Lo spread tra Btp e Bund si restringe a 204 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,32%.

In fondo al listino principale Nexi (-2,2%) e Tim (-2,3%).

Male anche Intesa (-1,8%), Banco Bpm, Bper e Mps (-1,3%), Unicredit (-1,1%). Vendite anche sulle utility con il calo del prezzo del gas. In flessione Enel (-1,2%), A2a (-1%), Hera (-0,9%).

Andamento negativo per il comparto dell'automotive dove sono in calo Stellantis (-0,9%), Cnh (-0,2%), Pirelli (-0,6%). In controtendenza rispetto al listino si muove Leonardo (+1,1%).

Poco mosse Atlantia e Carige. (ANSA).