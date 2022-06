Borsa: Europa apre in calo, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Le Borse europee avviano la seduta in calo con le prese di profitto dopo la seduta positiva di ieri. Gli investitori guardano alle prossime mosse delle banche centrali per contenere la corsa dell'inflazione. Fari puntati anche sulle materie prime con il petrolio che sale e il gas in flessione.

Apertura in calo per Francoforte (-0,58%), Parigi (-0,39%), poco sopra la parità Londra (+0,03%). (ANSA).