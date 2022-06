Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 203,4 punti

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - Apertura in calo per il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, che scende a quota 203,4 punti, dopo aver superato i 212 punti venerdì scorso. In netto ribasso anche il rendimento annuo italiano, che cede 10,3 punti al 3,286%. A titolo di paragone i bund tedeschi lasciano sul campo 1,9 punti all'1,247%. (ANSA).