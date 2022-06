Salario minimo: Orlando, è assist per i lavoratori

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - La direttiva europea sul salario minimo "non definirà ciò che deve fare l'Italia ma definirà il quadro dentro il quale l'Italia si potrà muovere e spingerà di più verso interventi che salvaguardino i livelli di salario più bassi e verso una disciplina organica". Lo dice il ministro del Lavoro Andrea Orlando interpellato all'uscita da Palazzo Chigi.

"Se è un assist a chi vorrebbe il salario minimo in Italia? E' un assist per i lavoratori", risponde Orlando. (ANSA).