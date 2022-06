Cambi: euro apre stabile a 1,072 dollari

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Apertura stabile per l'euro sui mercati valutari. La moneta unica passa di mano, invariato, a 1,072 dollari. In Asia lo yen sale a 130,5 nell'a,bito del generale indebolimento del dollaro in Asia dovuto alla graduale ripresa cinese che fa rifluire gli investitoti dai beni rifugio.

