Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,51%)

(ANSA) - TOKYO, 06 GIU - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in negativo, seguendo la contrazione del mercato azionario Usa e in attesa dalle indicazioni dal settore dei servizi in Cina, dopo quelle dal comparto manifatturiero leggermente al di sotto della soglia che evidenzia una fase di espansione.

L'indice di riferimento Nikkei segna un ribasso dello 0,51% nella prima seduta della settimana a quota 27.619,16, con una perdita di 142 punti. Sul mercato valutario lo yen si indebolisce sul dollaro a 130,70 e a 140,20 sull'euro. (ANSA).