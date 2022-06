Tim: Labriola, 12-18 mesi per completare progetto rete unica

"E' probabile che il progetto sulla rete unica sarà completato in 12-18 mesi'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, nel corso di una iniziativa nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento.

"La mia percezione - ha aggiunto - è che ci sia l'interesse a verificare abbastanza rapidamente se il percorso è fattibile".

"Se la soluzione di cui si sta parlando è quella che porterà ad avere lo Stato, attraverso la Cdp, in una posizione di maggiore azionista, questo dovrebbe essere la garanzia che è quello che dicevo verrà rispettato.

Però alla fine spetta alle specifiche aziende, che sono aziende private e sono investitori, trovare loro la formula", ha commentato il Ministro per l'Innovazione Vittorio Colao.