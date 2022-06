Ita: Orlando, abbiamo soluzione per ex Almaviva

"Abbiamo convocato il tavolo perché queste vicende non si risolvono facendo dichiarazioni.

Abbiamo costruito le condizioni per avvicinare le posizioni dei diversi soggetti interessati. Faremo una proposta al tavolo ma nutro un ragionevole ottimismo e penso che ci possa essere una soluzione che non lasci indietro nessuno. Stiamo ancora lavorando sui dettagli e affinando qualche particolare tecnico sia con Covisian, Ita e Almaviva". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a margine di una manifestazione elettorale a Palermo.