Prezzi guerra: petrolio in calo dopo Opec+,gas sopra 84 euro

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Giornata con il petrolio in calo all'indomani della decisione dell'Opec+ di aumentare la produzione. Il wti cede lo 0,63% poco sopra i 116 dollari al barile mentre il brent flette dello 0,49% a 117 dollari al barile.

Il gas risale (+0,54%) leggermente sopra quota 84 euro (84,4) al megawatt. In rialzo anche l'oro (+0,61%) a 1.866 dollari l'oncia. Positivo l'andamento tanto del grano duro (+1% a 1.155 dollari per unità contrattuale da 5mila staia) quanto del frumento (+0,7% a 1.065 dollari). (ANSA).