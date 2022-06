"Resta il tema del potere di acquisto e non si può mettere in carico alle aziende un ulteriore costo. Il tema del cuneo fiscale, sollecitato dal presidente di Confindustria che non è mai riuscito a passare, ora potrebbe tornare di attualità". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una iniziativa nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato da Il Sole 24ore.

L'Italia ha due problemi: la dipendenza dai mercati dell'energia e l'altro è il debito pubblico. La spietta che si chiama spread è sensibile alla politica di bilancio che si fa. Una politica troppo rilassata apre la coperta corta sul tema debito. I costi che stiamo pagando sono danni di guerra. E quindi i danni si pagano con debiti di guerra. LEuropa, come ha fatto con il Pnrr, così deve fare con l'enorme costo per la battaglia che stiamo facendo. Si deve pagare con un debito comune europeo