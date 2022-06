Borsa: Milano si muove incerta (-0,04%), pesante Tenaris

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Piazza Affari, dopo un avvio positivo, ritraccia e si appiattisce con il Ftse Mib che si muove incerto (-0,04% a 24.424 punti). Mentre lo spread tra Btp e Bund sale a 205 punti con il rendimento del decennale al 3,27% A pesare sull'indice sono le vendite su big come Stellantis (-1,18%) , Unicredit (-1%). La peggiore è però Tenaris (-2%) che ha comunicato che pagherà 78 milioni di dollari come risoluzione per un'indagine della Sec su pagamenti impropri tra il 2008 e il 2013 a un manager della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras per commesse Confab, controllata carioca del gruppo. Tra gli energetici Saipem perde lo 0,72% mentre Eni è piatta (+0,04%). Sul fronte opposto buon passo invece per Iveco (+1,41%), Amplifon (+2%) e Leonardo (+2,15%). (ANSA).