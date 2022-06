Borsa: Europa chiude in calo, Parigi -0,23%, Londra chiusa

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Chiusura in calo per le princiopali borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,23% a 6.485 punti, Francoforte e Madrid lo 0,16%, rispettivamente a 14.462 punti e a 8.730 punti. Chiusa Londra per festività. (ANSA).