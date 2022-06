Borsa: Asia in rialzo con Tokyo, verso rialzo Europa

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - Borse di Asia e Pacifico in rialzo e scarto ridotto con le Piazze cinesi chiuse per festività. I listini guardano alle indicazioni dal mercato del lavoro negli Stati Uniti e sempre alle mosse della Fed sui tassi per contenere l'impennata dell'inflazione. Buon passo per con Tokyo l'indice di riferimento Nikkei che chiude a +1,27% nell'ultima seduta della settimana. Positive poi Seul (+0,44%) e Sydney (+0,88%) Verso il rialzo gli indici europei così come sono con il segno più i future su Wall Street. Tra i macro attesi nel Vecchio Continente in agenda gli indici pmi servizi e composto di Spagna, Italia, Francia, Germania, Eurozona e Stati Uniti, la produzione industriale in Francia, le vendite al dettaglio dell'Eurozona. (ANSA).