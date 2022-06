Borsa: Europa apre in rialzo, Parigi +0,44%, Londra chiusa

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Apertura in rialzo per le principali borse europee, oggi a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Londra. Parigi guadagna lo 0,44% a 6.447 punti, Francoforte lo 0,38% a 14.394 punti e Madrid lo 0,37% a 8.779 punti. (ANSA).