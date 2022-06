Borsa: Asia in ordine sparso, occhi sull'Opec, Tokyo -0,16%

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Borse in ordine sparso in Asia e Pacifico nel giorno in cui si riunisce il vertice di Opec+ per decidere sulla produzione di greggio. Le ipotesi di un aumento da parte dell'Arabia Saudita spingono al ribasso il Wti e il Brent sotto i 115 dollari al barile. Contrastati i futures sul'Europa e sugli Usa in attesa dei dati sulle richieste settimanli di sussidi di disoccupazione. Chiusa Londra per festeggiare i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Tokyo ha ceduto lo 0,16%, Taiwan lo 0,73%, Seul l'1% e Sidney lo 0,8%.

Ancora aperte Shanghai (+0,29%), Hong Kong (-1,21%) e Mumbai (+0,27%).

I difficoltà sulla piazza di Tokyo i grandi esportatori Sony (-3,19%), Sharp (-1,2%), Yamaha (-1,3%) e Toyota (-0,2%), con lo yen in ripresa sull'euro e sul dollaro. Tengono i produttori di microprocessori Tokyo Electron (+0,36%) e Sumco (+0,67%) insieme al colosso bancario Nomura (+0,16%). (ANSA).