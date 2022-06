Atlantia: Massolo, tempi delisting non troppo lunghi

(ANSA) - TRENTO, 02 GIU - Atlantia, in questo momento, è alle prese con "un'Opa difensiva che sottolinea l'interesse a mantenere in Italia un forte polo" su questi settori". Lo ha detto il presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, a margine di una iniziativa del Festival dell'Economia di Trento. Sui tempi di un eventuale delisting, Massolo ha evidenziano che bisognerà "vedere: c'è ora una fase di autorizzazioni da ottenere. Non credo saranno troppo lunghi". (ANSA).