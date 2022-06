Prezzi guerra: petrolio continua a salire, gas in forte calo

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Resta in tensione il prezzo del petrolio dopo la stretta decisa dalla Ue al greggio di Mosca, con il mercato che guarda alla riunione dell'Opec+ di domani.

Wti e Brent avanzano entrambi dell'1,6% a quota, rispettivamente, 116,5 e 117,5 dollari al barile. Brusca frenata invece per il gas ad Amsterdam, dove perde il 4,5% a 89,8 euro al megawattora, con il mercato che non si attende nuove interruzioni nelle forniture da parte di Gazprom dopo quelle annunciate nei confronti di Shell, GasTerra e Orsted. I tagli ammontano, secondo gli analisti di Ing, a 23 miliardi di metri cubi di gas, pari a circa il 15% delle forniture all'Europa, e dovrebbero "essere gestibili alla luce dei forti flussi di Gnl che stiamo vedendo". Giornata di vendite per l'oro (-1% a 1.831 dollari) mentre sul fronte alimentare il grano Hrw sale dello 0,3% a Chicago. (ANSA).