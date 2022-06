Leonardo, altri 3 ordini in Australia per l'elicottero Aw139

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Leonardo ha annunciato "un'ulteriore espansione della flotta di elicotteri bimotore AW139 in Australia con un ordine per tre unità, nell'ambito del programma di modernizzazione dei servizi di soccorso elicotteristico in Australia Occidentale (Emergency Rescue Helicopter Service - ERHS). Gli elicotteri saranno forniti dall'importante operatore CHC Australia per effettuare un'ampia serie di missioni come elisoccorso, ricerca e soccorso e trasporto interospedaliero dagli aeroporti di Jandakot e Bunbury per conto del servizio ERHS".

Gli AW139 - spiega una nota - saranno consegnati dallo stabilimento Leonardo di Vergiate all'inizio del 2023 ed entreranno in servizio in Australia Occidentale nel corso dell'anno, dopo le attività di customizzazione che saranno effettuate localmente. I nuovi elicotteri saranno dotati di un'ampia gamma di equipaggiamenti dedicati quali, tra gli altri, un moderno autopilota e un avanzato sistema anticollisione, faro di ricerca, sistema elettro-ottico, tagliacavi e verricello di recupero. L'installazione della speciale configurazione della cabina per compiti di soccorso medicale e dell'avanzata consolle di missione avverrà in Australia. Per l'azienda "quest'ultimo contratto rappresenta un ulteriore successo per l'AW139 in Australia, modello che è già il punto di riferimento per compiti di elisoccorso nella sua categoria nel paese. Sono più di 130 gli elicotteri di vario tipo per compiti civili, di pubblica utilità e militari venduti da Leonardo nel paese fino ad oggi.

L'AW139 è il più importante programma elicotteristico al mondo fin dalla sua certificazione nel 2004 e il più venduto nella sua classe, con ordini per oltre 1250 unità da parte di più di 290 operatori in oltre 80 paesi" (ANSA).