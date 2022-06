Fisco: Agenzia Entrate, avvio precompilata senza intoppi

La stagione 2022 della precompilata è entrata nel vivo nel primo pomeriggio di ieri come da programma.

La messa a disposizione del pulsante "MODIFICA IL 730 E INVIA", alle ore 15,35, è avvenuta come di consueto in seguito ai test tecnici di routine svolti nel corso della mattinata dal partner tecnologico Sogei.

Lo comunica l'Agenza delle Entrate.

"Non ci sarà, dunque, alcun ritardo nell'erogazione dei rimborsi derivanti dalla liquidazione del 730, che verranno riconosciuti ai cittadini nei prossimi mesi dai sostituti di imposta (datori di lavoro ed enti previdenziali) secondo i tempi e le modalità ordinari. I rimborsi saranno quindi erogati, come ogni anno, a partire dal mese di luglio per i lavoratori e dal mese di agosto o settembre per i pensionati, in base alla data di invio della dichiarazione precompilata da parte dei contribuenti. Le medesime tempistiche per l'erogazione dei rimborsi da parte dei sostituti d'imposta valgono anche nel caso dei 730 presentati tramite un Caf, un professionista o il medesimo sostituto d'imposta".