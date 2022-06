Borsa: Milano in rialzo con Saipem e Bper, giù Ferrari

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Seduta positiva per Piazza Affari, con il listino milanese che avanza dello 0,4%, in linea con le altre Borse europee. Trainano gli acquisti Bper (+2,3%) e Saipem (+2%), che beneficiano degli annunci relativi alla cessione delle attività, rispettivamente, nelle carte di pagamento a Nexi (-1,1%) e nelle attività di perforazione. In luce Leonardo (+1,9%), le utility con Terna (+1,5%), Snam (+1,3%) ed Hera (+1%) e Mediobanca (+0,9%) e Generali (+1%), all'indomani dell'audizione dei vertici del Leone in Parlamento. Positivi i titoli bancari con Banco Bpm (+0,9%) mentre cede Ferrari (-2,4%) e ci sono prese di beneficio su Tim (-1%) dopo la corsa dei giorni scorsi in scia all'accordo per la rete unica con Cdp.

Diasorin perde lo 0,8%, Prysmian lo 0,7% e Fineco lo 0,5%.

(ANSA).