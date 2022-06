Borsa: Milano debole (-0,9%), giù Saipem, bene Stellantis

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Piazza Affari al pari delle altre Borse comincia il nuovo mese con una seduta debole, dove prevalgono i timori di una decisa stretta dei tassi da parte della Bce, così come della Fed, per tenere a freno l'inflazione.

con l'effetto di far aumentare i rendimenti dei titoli di Stato. Il movimento generale contribuisce all'allargamento dello spread Btp-Bund che supera la soglia dei 200 punti attestandosi al 201,4 con il rendimento del decennale italiano al 3,19%.

A Milano la maglia nera va a Saipem (-4,09%): il titolo ha cambiato direzione dopo aver accolto positivamente in mattinata l'uscita del gruppo dalle attività di perforazione su terra.

Prese di profitto su Tim (-3,5%). Bene invece Stellantis (+1,74%), Pirelli (+1,07%) e Tenaris (+0,7%) con i petroliferi solo in parte aiutati dal rialzo del greggio alla vigilia di Opec+ da cui peraltro non ci si attende un aumento della produzione per far fronte al parziale embargo deciso dalla Ue sul petrolio russo. In leggero calo Bper (-0,24%) che ha ceduto le attività nei pos a Nexi (-0,44%) e poi, a Borsa chiusa, ha ottenuto l'ok dell'antitrust all'acquisto di Carige (-0,13%).

