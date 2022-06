Borsa: Asia incerta, petrolio poco mosso in attesa Opec+

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Seduta incerta per le Borse asiatiche con Tokyo in rialzo dello 0,6%, in scia all'indebolimento dello yen, Sydney dello 0,3%, Seul chiusa e i listini cinesi in rosso, per la determinazione che Pechino mostra nel voler perseguire anche in futuro la strategia 'zero Covid': Hong Kong cede lo 0,8% Shanghai lo 0,4% e Shenzhen lo 0,1%.

I future sull'Europa e su Wall Street segnalano un avvio in leggero rialzo mentre gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi sul fronte della guerra in Ucraina e l'andamento preoccupante dell'inflazione. I rendimenti dei Treasury americani scendono sotto quota 2,9% nel giorno in cui la Fed avvierà la riduzione del suo bilancio da 8,9 trilioni di dollari. In arrivo anche gli indici Pmi di diversi Paesi dell'area Euro e dell'Eurozona e, dagli Usa, l'indice Ism manifatturiero e il Beige Book della Fed, di cui interverranno oggi tre componenti (John Williams, James Bullard e Loretta Mester).

Il petrolio è poco mosso, con il Wti a quota 114,67 dollari al barile e il Brent che ha ridotto i guadagni scendendo a 115,48 dollari, in vista della riunione di oggi dell'Opec+ in cui, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, alcuni componenti dell'organizzazione starebbero riflettendo sulla possibilità di sospendere la Russia, con l'effetto - secondo gli analisti di RBc Capital - di sospendere gli accordi di produzione e vedere l'Arabia Saudita pompare più barili. (ANSA).