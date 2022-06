Adidas: entro il 2024 prodotti al 100% riciclati

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Continuare a investire sull'economia circolare con l'obiettivo di eliminare completamente l'utilizzo del poliestere vergine nella produzione entro il 2024. È questo il traguardo che si è posto Adidas e che è stato confermato da Irene Larcher, responsabile marketing adidas, a margine dell'evento di lancio dell'installazione di una balena nella Darsena di Milano per promuovere Run for the Oceans.

"Noi in Adidas siamo fortemente convinti che il nostro impegno sia quello di aiutare attraverso lo sport a cambiare la vita delle persone. La sostenibilità è parte del nostro piano strategico e crediamo di poter veramente dare un contributo importante. Adidas si sta impegnando già da anni nell'utilizzo di poliestere riciclato. Ormai siamo al 60% di utilizzo di poliestere riciclato ed entro il 2024 il nostro impegno è di arrivare al 100%" ha dichiarato Irene Larcher. (ANSA).