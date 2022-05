Spread Btp-Bund si allarga a 202 punti

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Il differenziale tra Btp e Bund si è allargato a 202 punti (toccati l'ultima volta lo scorso 24 maggio), in una seduta in cui sta oscillando intorno ai 200 punti. Il giorno precedente aveva chiuso a 194 punti.

Sale il rendimento del decennale italiano, che ha raggiunto il 3,149%, toccato lo scorso 10 maggio. Il giorno prima aveva chiuso al 2,989%. In rialzo anche il Bund tedesco, all'1,125%, così come i rendimenti in Spagna, al 2,233%, e Francia, all'1,642%. (ANSA).