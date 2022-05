Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 199,4 punti

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 199,4 punti, in rialzo rispetto ai 194 del giorno precedente, in una seduta in cui ha oscillato più volte anche sopra i 200 punti.

Il rendimento del decennale italiano è aumentato al 3,114%, rispetto al 2,989% del giorno prima, tornando quindi sui livelli del 10 maggio scorso. (ANSA).