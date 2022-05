Prezzi guerra: gas e petrolio in rialzo, debole l'oro

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Petrolio e gas in rialzo. ll brent conferma il buon passo a 123,8 dollari al barile (+1,77%) Il wti sale del 4% a 119 dollari al barile. Ad Amsterdam il metano segna un +2,56% a 93,86 euro dopo lo stop di Gazprom alle forniture all'Olanda. Tra i metalli l'oro è debole (-0,25%) a 1.850 dollari l'oncia.

Sul fronte agroalimentare, in calo tanto il grano duro (-1,92% a 1.211 dollari per unità contrattuale da 5mila staia) quanto il frumento (-2,118% a 1.132 dollari). (ANSA).