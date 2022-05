Borsa: Milano cala ancora (-0,7%),spread sale oltre 195 punti

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - La Borsa di Milano conferma il calo dell'avvio con il Ftse Mib che incrementa la flessione (-0,7% a 24.625 punti). Lo spread tra Btp e Bund sale a 195,4 punti con il rendimento del decennale italiano che scende al 2,98%.

A tenere sul listino è Tim (+2%) sempre in scia al memorandum sulla Rete Unica. In evidenza poi tra i bancari Bper (+1,14%) mentre nell'energia con il petrolio in salita, cresce Eni (+1,8%). Sotto pressione invece Ferrari (-3% ) dopo il Gran premio di Montecarlo e l'errore dei pit stop che è costato il primo posto a a Charles Leclerc. Male poi Prysmian (-2,4%), Amplifon (-2,3%). (ANSA).