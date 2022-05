Borsa: l'inflazione zavorra l'Europa, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le Borse europee confermano la flessione con l'inflazione record nell'eurozona che è volata all'8,1%. E cambiano ancora una volta passo i future su Wall Street che virano in negativo in attesa nel pomeriggio del dato dagli Usa sulla fiducia dei consumatori.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, perde quasi un punto con le vendite su tecnologici, immobiliare e finanziari.

Sale l'energia con il petrolio: il Brent viaggia a 123,78 dollari al barile (+1,7%) mentre il Wti è a ridosso dei 119 dollari al barile (+3,2%). Cresce anche il gas dopo che il gigante russo Gazprom ha sospeso le sue forniture verso l'Olanda. Il prezzo ad Amsterdam è di 94,5 euro al Mwh (+3,6%).

A Londra è a +6,5% a 193 penny al Mmbtu.

Tra le singole Piazze Francoforte cede lo 0,57% mentre in Germania il tasso di disoccupazione a maggio è rimasto stabile al 5%. Parigi flette dello 0,72%. In Francia il Pil è stato rivisto al ribasso: -0,2% nel primo trimestre secondo quanto indicato dall'istituto Insee. Controcorrente Londra (+0,56%).

Milano perde lo 0,69% con l'inflazione che è al top dal 1986. Lo spread tra Btp e Bund lima leggermente a 199,5 punti con il rendimento del decennale italiano stabile sopra al 3%. Da segnalare la corsa di Tim (+3,5%) sempre in scia alla lettera d'intenti sulla rete unica. Seguono ma con rialzi meno marcati Bper (+1,03%) ed Eni (+0,89%). Maglia nera Ferrari (-2,98%) dopo il Gp di Montecarlo e l'errore al pit stop che è costato il primo posto a Charles Leclerc.

Sul fronte cambi l'euro è stabile a 1,07 sul dollaro. Così come lo è il rublo su moneta unica e dollaro. Al cambio attuale per un euro servono 66,4 rubli e per un biglietto verde ne occorrono 62. Continua infine la flessione della Borsa di Mosca (-1,32%). (ANSA).