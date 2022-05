Borsa: Europa in calo con Wall Street aperta negativa

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Proseguono in calo, dopo l'apertura negativa di Wall Street, le principali Borse europee, nel 97/o giorno di guerra in Ucraina. Già appesantite dal dato dell'inflazione record nell'Eurozona, la peggiore è Parigi (-1,3%), seguita da Francoforte (-1,1%) e Madrid (-0,6%), mentre tiene Londra (+0,3%). Analogo l'andamento di Milano (-0,9%), con lo spread Btp-Bund a 201,7 punti e il rendimento del decennale italiano al 3,133%. Mosso l'oro (+0,3%) a 1.854 dollari l'oncia.

In rialzo il prezzo spot del gas naturale in Europa, con i future ad Amsterdam (+4%) a 95 euro al MWh e lo stesso a Londra (+5,3%) a 190,7 penny al Mmbtu (unità termica britannica).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede lo 0,6%, appesantito soprattutto da informatica e finanza. Perdono i semiconduttori, come Asm (-2%) e Infineon (-1,5%). Vanno male le banche, con esempi come Commerzbank (-3,4%), Banco Santander (-2%) e Kbc (-2,5%), con eccezioni come Hsbc (+0,3%). In rosso quasi tutte le auto, a partire da Volvo (-3,7%) e Ferrari (-3,8%), con rari casi in controtendenza, come Porsche (+2,3%).

In ordine sparso i farmaceutici, con qualche rialzo, come per Bayer (+0,2%), e una serie di ribassi, come per Merck (-3,2%) e Sanofi (-1,5%).

Forti i petroliferi, a cominciare da Aker (+3,6%) e Lundin (+3,2%), con il greggio in forte rialzo (wti +3,3%) a 118,9 dollari al barile e il brent a 123,7 dollari, dopo l'accordo al vertice europeo sull'embargo all'oro nero russo. In ordine sparso le telecomunicazioni, con una serie di titoli che guadagnano, come Tim (+3,4%) e Telefonica (+1,5%), e altri che perdono, come Tele2 (-0,9%). (ANSA).