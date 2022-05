Borsa: Europa apre in flessione, Francoforte -0,43%

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - Le Borse europee aprono in negativo. Francoforte cede lo 0,43%con il Dax a quota 14.513 punti. Parigi segna un +0,34% con il Cac 40 a quota 6.539 punti.

In controtendenza Londra in rialzo dello 0,14% con il Ftse 100 a 7.610 punti. (ANSA).