Goldman Sachs, con elezioni timori sulla tenuta del debito

Mentre il rialzo dei tassi di interesse si sta riverberando sul costo del debito italiano, i Btp rischiano di tornare ad essere 'sorvegliati speciali' sui mercati obbligazionari governativi a causa dei rischi legati agli esiti delle elezioni politiche del 2023 e agli impatti che potranno avere sugli investimenti e le riforme richieste dal Recovery Fund. E' quanto sostiene una ricerca di Goldman Sachs dedicata alla "sostenibilità" dei debiti dei Paesi del Sud Europa.

In vista della stretta monetaria, rileva la banca americana, "i rendimenti nell'Eurozona sono saliti in modo marcato, riportando la sostenibilità del debito dell'Europa meridionale di nuovo all'attenzione del mercato" anche se "il livello medio di maturazione del debito pubblico (dai 7 anni dell'Italia ai 21 della Grecia) contribuirà ad attenuare l'impatto di breve termine dei rendimenti crescenti sul costo del debito".

Goldman Sachs vede però "potenziali" rischi nelle elezioni che nel 2023 interesseranno Italia, Spagna e Grecia. Se ad Atene il favore di cui gode il governo nei sondaggi rende meno probabile un'interruzione della "continuità politica", più incerta è la situazione in Spagna e in Italia. Ma mentre a Madrid le due coalizioni rivali "condividono lo stesso impegno verso l'integrazione fiscale europea e, perciò l'implementazione del Recovery Fund", diverso è il caso del nostro Paese dove la coalizione "più scettica (FdI e Lega)" verso l'Europa "guida regolarmente i sondaggi".

"L'Italia resta quindi il Paese più a rischio di una rottura politica e l'avvicinarsi delle elezioni potrebbe diventare un catalizzatore per rinnovate preoccupazioni circa la sostenibilità del debito", scrive Goldman Sachs. "Un cambiamento nella coalizione al governo - aggiunge - è probabile che rafforzi l'incertezza sull'implementazione del Recovery Fund, il suo impatto sulla crescita e, infine, il suo supporto alla sostenibilità del debito". (ANSA).