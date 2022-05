Gas: apre in lieve rialzo in Europa a 87,5 euro al MWh

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Ha aperto in rialzo il prezzo spot del gas in Europa, guardando ai future ad Amsterdam (+0,7%) a 87,5 euro al MWh, rispetto agli 86,8 di venerdì, così come a Londra (+2,2%) a 191,5 penny al Mmbtu (unità termica britannica), rispetto ai 153,3 di venerdì. (ANSA).