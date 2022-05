Deloitte: green, 5g, digitale, ecco l'Italia del futuro

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Una comunità verde, servita interamente da energie rinnovabili, dove gli edifici sono efficienti dal punto di vista energetico, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono rispettosi dell'ambiente. La mobilità è green e l'agricoltura punta sulle più avanzate tecniche di produzione a basso impatto ambientale. La connettività 5G abilita lo smart working e i cittadini accedono ai servizi digitalizzati della pubblica amministrazione. Questa, secondo Deloitte, potrebbe essere l'Italia del 2026 grazie ai fondi del Pnrr. E per raccontare il Paese del futuro Deloitte ha scelto il cinema, producendo in collaborazione con Goldenart Production un cortometraggio, "Presto sarà domani", con Riccardo Scamarcio, Carolina Crescentini, la regia di Michele Placido e le musiche di Nicola Piovani. L'opera, che sarà disponibile dal 31 maggio in versione integrale sul sito di Deloitte, è stata presentata in anteprima durante la quinta edizione dell'Innovation Summit dell'azienda, che ha visto anche esponenti del mondo economico e istituzionale confrontarsi sulle straordinarie opportunità che derivano dal Pnrr e dall'innovazione. Strumenti che, secondo Deloitte, possono permettere all'Italia di fare presto il salto di qualità che serve, per lasciare in eredità alle generazioni future un Paese più innovativo, digitale e sostenibile. (ANSA).