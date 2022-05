Borsa: Milano sale (+0,65%), sprint Moncler e Tim, giù Snam

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Piazza Affari si mantiene positiva nell'ultima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,65% a 24.792 punti. Si assesta a 195 punti base il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali che riduce il rialzo a 10,66 punti base al 2,995%, di nuovo sotto la soglia del 3%.

In luce Interpump (+4,66%) e Moncler (+4,22%), in linea quest'ultima con il resto del settore del lusso in Europa dopo l'allentamento delle restrizioni in Cina per il Covid.

Riflettori su Tim (+2,75%), spinta dalle valutazioni degli analisti all'indomani del protocollo d'intesa sull'integrazione tra la propria rete in fibra e quella di Open Fiber. Acquisti anche su Pirelli (+2,05%), Poste (+1,89%) e Stellantis (+1,94%), che produrrà anche ad Atessa il nuovo furgone frutto della collaborazione con Toyota. Segno positivo per Recordati (+1,76%), Stm (+1,79%), in linea con l'andamento del settore dopo i rialzi registrati in Asia, Iveco (+1,49%) e Prysmian (+1,41%).

Il rialzo del greggio (Wti +0,61% a 115,82 dollari al barile) non favorisce Eni (-0,14%), mentre salgono Saipem (+1,39%), che ha sottoscritto un accordo per un'alleanza sui campi eolici marini, e Tenaris (+1,31%). Non vanno bene a Snam (-1,5%) Hera (-1,45%), Terna (-1,1%), Enel (-1,13%) e Italgas (-0,99%) come nel resto del comparto in Europa. Positivi i bancari Bper (+0,05%), Intesa (+0,66%), Banco Bpm (+1%) e Unicredit (+1,22%).

