Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,7%) rally Moncler e Tim

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Piazza Affari ha chiuso sui massimi di giornata con un rialzo dello 0,7% a 24.808 punti, livello che non toccava dallo scorso 21 aprile. Fiacchi gli scambi, limitati a 1,6 miliardi di euro di controvalore, a causa della chiusura festiva di New York. In rialzo appena sotto quota 194 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che ha chiuso a 193,9 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali in crescita di 9,9 punti al 2,898%.

In luce Interpump (+4,47%) e Moncler (+4,18%), che si è adeguata al resto del settore del lusso in Europa dopo l'allentamento delle restrizioni in Cina per il Covid.

Riflettori puntati su Tim (+3,14%), spinta dalle valutazioni degli analisti all'indomani del protocollo d'intesa sull'integrazione tra la propria rete in fibra e quella di Open Fiber, che ha favorito anche Prysmian (+1,61%), fornitore di cavi per l'infrastruttura. Acquisti su Poste (+2,2%) e Saipem, (+2,03%), spinta dal rialzo del greggio (Wti +1,03% a 116,27 dollari al barile) e dall'accordo strategico per l'eolico in acque profonde con Havfram Holding e Hvas Invest Kappa (gruppo HitecVision). Poco più indietro Iveco (+1,85%) e Stellantis (+1,83%), che produrrà anche ad Atessa il nuovo furgone frutto della collaborazione con Toyota. Rialzi infine per Recordati (+1,66%) in campo farmaceutico ed Stm (+1,52%), in linea con l'andamento del settore dei microprocessori dopo i rialzi registrati in Asia.

Pochi i segni meno, limitati a Unipol (-0,83%), Italgas (-0,75%), Hera (-0,74%), Snam (-0,48%), Inwit (-0,43%) ed Enel (-0,39%), insieme ad A2a (-0,38%). Quasi invariata Eni (+0,06%), mentre si sono mosse in ordine sparso le banche. Sprint di Mps (+4,3%), seguita a distanza da Banco Bpm (+1,19%), Unicredit (+0,91%) e Intesa (+0,61%). Fiacca Bper (-0,03%) insieme a Carige (-0,13%), più debole Bps (-0,42%). (ANSA).