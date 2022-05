Borsa: Europa positiva nel finale, giù spread, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Borse europee positive nel finale con la tensione sui rendimenti dei titoli di Stato in lieve calo e il differenziale tra Btp e Bund tedeschi in ribasso a 193,8 punti. Riduce il rialzo a 8,6 punti il Bund tedesco (1,04%) e a 9,1 punti il Btp italiano (2,98%). Chiusa Wall Street per festività. Sul fronte azionario la migliore è Francoforte (+0,79%), tallonata da Parigi e Milano (+0,7% entrambe). Poco mossa Londra (+0,21%), in calo Madrid (-0,17%).

L'allentamento delle restrizioni per il Covid in Cina favorisce i titoli del lusso da Moncler (+4,34%) a Hermes (+4,4%), da Richemont (+3,6%) ad Lvmh (+3,17%). In luce anche i produttori di semiconduttori Ams-Osram (+5,09%), Asm (+4,38%), Be (+3,35%), Asml Holding (+3,16%) ed Stm (+1,6%) già brillanti in Asia. Bene gli automobilistici Renault (+3%) e Stellantis (+1,7%), che produrrà in Italia e in Polonia il nuovo furgone in collaborazione con Toyota. Acquisti sui bancari Ing (+3,2%), Sabadell (+2,57%) e SocGen (+2,23%). Più caute Banco Bpm (+0,94%), Unicredit (+0,81%) e Intesa (+0,34%), mentre Bper (-0,31%) non raggiunge la parità. Scivolone di Credit Agricole (-7,41%), retrocessa a 'neutral' dagli analisti di Goldman Sachs.

Segno meno per Repsol (-1,3%) e Shell (-0,61%), invariata invece Eni con il greggio in rialzo (Wti +0,85% a 116,05 dollari al barile), che favorisce Tenaris (+1,34%), mentre Saipem (+1,35%) è spinta da un accordo sull'eolico in mare. Soffrono invece le utility Acciona (-2,6%), Edf (-1,7%) ed Engie (-1,5%).

Più caute in Piazza Affari Hera (-1,05%), Snam (-0,95%), Italgas (-0,75%) ed Enel (-0,63%). (ANSA).