Borsa: Europa positiva con informatica e lusso

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Sono positive le principali Borse europee, dopo una seduta in rialzo di quelle asiatiche, incoraggiate dall'allentamento delle restrizioni per il Covid in Cina. Nel 96/o giorno di guerra in Ucraina intanto a Bruxelles si aprirà il summit dei leader della Ue, con gli Stati membri impegnati a trovare un accordo sul sesto pacchetto di sanzioni, allargato al petrolio. Il greggio sale (wti +0,6%) a 115,7 dollari al barile e il brent a 120 dollari. Quasi piatto l'oro (+0,07%) a 1.859 dollari l'oncia. In rialzo il prezzo spot del gas in Europa, guardando ai future ad Amsterdam (+0,6%) a 87,5 euro al MWh. In Europa la Piazza migliore è Parigi (+0,8%), seguita da Francoforte (+0,7%), Londra (+0,4%) e Madrid (-0,05%). Positiva Milano (+0,5%), con lo spread Btp-Bund che ripiega, a 196 punti, e il rendimento del decennale italiano in lieve calo al 3,008%.

L'indice d'area, Stoxx 600, guadagna lo 0,6%, con l'informatica a sostenere i listini, dopo la brillante seduta dei tecnologici in Asia. Tra i semiconduttori corrono soprattutto Asm (+5,2%) e Asml (+3,8%). Analoga situazione per il lusso, con esempi come Pandora (+8,5%), Hermes (+4,3%) e Lvmh (+3,3%). Bene le auto, a partire da Volvo (+3,5%) e Renault (+2,1%). In forma la maggioranza delle banche, cominciando da Banco Bilbao (+1%) e Kbc (+1,5%), con eccezioni in rosso come Hsbc (-0,9%) e Credit Agricole (-8,2%). In ordine sparso i petroliferi, con guadagni per alcuni, come Lundin (+1,3%) e Equinor (+0,7%), e perdite per altri, come Repsol (-1,5%) e Shell (-0,8%). Fanalino di coda le utility, quelle del gas in particolare, con esempi come Snam e Italgas (-1,6%). (ANSA).