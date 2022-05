Borsa: bene Milano (+0,7%) con industria e banche, corre Tim

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Guadagna Piazza Affari (+0,7%) in apertura di settimana, con industria e banche in positivo. Tra i titoli in cima al listino principale Tim (+3,2%), con il via libera al Memorandum of understanding per la Rete unica. Corre il lusso con Moncler (+3,2%), meglio ancora Cucinelli (+3,5%) e Ferragamo (+4%), con la Cina che allenta le restrizioni contro il Covid 19, come evidenziano alcuni analisti. Molto bene Interpump (+3%) e Saipem (+2,5%), che ha stretto un accordo per valutare una cooperazione per i parchi eolici con Havfarm, dopo il riassetto al vertice di fine settimana. Forte Poste (+2,4%).

In forma le banche, da Banco Bpm (+1,9%) a Unicredit (+1,4%) e Intesa (+1,3%). Bene le auto con Stellantis (+1,8%) e Ferrari (+1,3%).

Male Inwit (-1,1%), ancora in calo Generali (-1,4%), dopo le dimissioni dal Cda di Francesco Gaetano Caltagirone. In perdita le utility, a iniziare da Snam (-1,3%) e Italgas (-1%). In calo Atlantia e Leonardo (-0,2%). Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Netweek (+7%) e Tiscali (+6,2%), tonfo per Eukedos (-6,5%). (ANSA).