Gas:prezzo spot chiude in rialzo in Europa, 86,8 euro al MWh

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Chiusura in rialzo per il prezzo spot del gas in Europa, guardando ai future ad Amsterdam (+1%) a 86,8 euro al MWh, rispetto agli 85,97 euro del giorno prima. Più consistente il rincaro a Londra (+6,1%) a 153,3 penny al Mmbtu (unità termica britannica). (ANSA).