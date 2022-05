Cina: -8,5% profitti industriali ad aprile, minimi 2 anni

(ANSA) - PECHINO, 27 MAG - I profitti industriali in Cina sono crollati dell'8,5% annuo ad aprile al ritmo più veloce da marzo 2020, mentre nei primi quattro mesi del 2022 hanno avuto una crescita del 3,5%, a 26.580 miliardi yuan (circa 3.900 miliardi di dollari), in calo sul +8,5% di gennaio-marzo.

Il trend sconta il balzo dei prezzi delle materie prime, la rottura della supply chain per i lockdown contro il Covid-19 e la guerra in Ucraina. I focolai di Covid "sono stati diffusi in alcune regioni, creando grandi contraccolpi e portato al calo dei profitti", ha osservato in una nota Zhu Hong, funzionario dell'Ufficio nazionale di statistica. (ANSA).