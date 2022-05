Borsa: Mosca chiude in calo (-0,2%), il rublo s'indebolisce

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Chiusura in calo per la Borsa di Mosca, dopo due sedute in rialzo. L'indice Moex ha ceduto lo 0,2% a 2.407 punti. Il rublo si è ulteriormente indebolito, col cambio a sera a 67,6 rubli per un dollaro, rispetto ai 64,3 del giorno prima, e a 72,4 rubli per un euro, a confronto dei 69,05 rubli del giorno precedente.

Tra i titoli, hanno perso le grandi banche, come Sberbank (-1,4%) e Vtb Bank (-1%). Nel comparto energetico in calo Gazprom (-0,4%) e Novatek (-1,7%) tra le società legate al gas, guadagni invece per i petroliferi Rosneft (+2,5%) e Lukoil (+0,6%). Quasi piatta nell'estrattivo Polymetal (+0,04%), in discesa nel siderurgico Severstal (-0,6%). Forte calo per Aeroflot (-2,9%) tra le compagnie aeree. (ANSA).