Borsa: Milano gira in calo (-0,21%) con le banche

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - La Borsa di Milano gira in calo, in scia alle incertezze legate sempre al conflitto in Ucraina. Il Ftse Mib cede lo 0,21% a 24.498 punti. Tra i titoli sotto vendita le banche con Unicredit (-1,41%), tra le più esposte in Russia. A seguire Fineco (-1%) , Bper (-0,79%). Lo spread tra Btp e Bund è oltre la soglia dei 192 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 2,9%.

Buon passo invece per Cnh (+1,89%), Diasorin (+1,1%). In recupero poi Banca Generali (+1,04%).

Debole l'energia con la flessione del petrolio e del gas. Eni cede lo 0,24%, Italgas lo 0,33%, Enel lo 0,45%, Saipem l'1,13 %: Quest'ultima in joint venture paritetica con Clough ha raggiunto un accordo con Perdaman Industries per lo sviluppo di un impianto urea lungo la costa dell'Australia occidentale. (ANSA).