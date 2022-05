Webuild:in joint-venture per contratto da 1,5 miliardi in Uk

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - National Highways, nel Regno Unito, ha selezionato il l'offerente preferito (preferred bidder) per il contratto da 1,25 miliardi di sterline (1,5 miliardi di euro) per la realizzazione del tunnel e dei lavori principali di costruzione della Strada A303, per la tratta da Amesbury a Berwick Down, vicino a Stonehenge. La selezione è andata sulla joint venture More - composta da Webuild (42,5%), Fcc Construcción e BeMo Tunnelling - per garantire il rispetto delle tempistiche programmate, in attesa che venga approvato definitivamente il progetto come da normale procedura.

La joint venture More sarà affiancata da un pool di progettisti di livello mondiale, costituito da Atkins, Jacobs e la spagnola Sener, che agiranno in joint venture per le attività di progettazione. Il nuovo contratto - identificato come "A303 Stonehenge - Main Works Contract" - prevede la realizzazione delle opere civili, strutturali, meccaniche, elettriche e tecnologiche del tunnel, con attività realizzate con Tbm (tunnel-boring machine), oltre alle opere anche ambientali e alle strutture stradali di accesso alla tratta. La costruzione ha una durata prevista di 5 anni.

"Il progetto - ha commentato Derek Parody, project director di National Highways per il progetto della A303 - non solo ridurrà la congestione del traffico lungo questa tratta fondamentale della A303, ma permetterà anche di preservare e valorizzare l'eccezionale valore universale del sito Patrimonio dell'Umanità". "Per noi aziende che facciamo parte della joint venture - ha commentato la stessa joint venture More - questo progetto è un chiaro esempio di infrastrutture sostenibili e innovative, che non solo forniscono soluzioni per la gestione del traffico, ma che migliorano anche la qualità della vita delle persone". (ANSA).