Gb lancia piano da 17 miliardi contro il caro vita

(ANSA) - LONDRA, 26 MAG - Il Cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak ha annunciato alla Camera dei Comuni un piano di intervento contro il caro vita nel Regno Unito da 15 miliardi di sterline (circa 17 miliardi di euro), di cui 9 miliardi sono destinati agli aiuti per le famiglie meno abbienti. Il pacchetto di interventi sarà in parte finanziato da una tassa eccezionale sui profitti extra dei giganti di petrolio e gas annunciata in precedenza. (ANSA).