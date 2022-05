Borsa: Milano chiude in rialzo (+1,22%), rally di Saipem

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Ha chiuso in rialzo Piazza Affari tra scambi sottili per 1,7 miliardi di euro di controvalore, contro gli oltre 2 miliardi degli ultimi 4 giorni. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,22% a 24.546 punti, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi in calo a 189,5 punti e il rendimento annuo di 5,8 punti base al 2,888%. Ha tenuto banco per l'intera seduta Saipem (+8,71%), che lunedì scorso ha accorpato le azioni in vista dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Oggi il titolo ha corso grazie alla raccomandazione di acquisto degli analisti di AlphaValue. Sugli scudi anche Banca Generali (+4,16%), Pirelli (+3,46%), Nexi (+3,26%), Azimut (+2,79%) e Tenaris (+2,73%), dopo che i fratelli Rocca, azionisti del Gruppo, sono stati scagionati dal Tribunale di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte tangenti in Brasile a Petrobras. Brillante Moncler (+3,15%) insieme a Iveco (+3,09%), Ferrari (+3,06%), Azimut (+2,79%), Exor (+2,68%) e Stellantis (+2,47%).

Pochi i segni meno, limitati a Terna (-1,18%), Inwit (-0,29%), Atlantia (-0,18%) e Snam (-0,14%). Bene Eni (+0,89%), spinta dal rialzo del greggio (Wti +3,83% a 114,86 dollari al barile), positivi i bancari Bper (+1,23%), Unicredit (+0,99%), Intesa (+0,91%) e Banco Bpm (+0,72%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Maire Tecnimont (+9,72%), sulla scia del balzo di Saipem, Pierrel (+7,36%) e Ovs (+7,22%), segno meno invece per Alerion (-8,7%), Algowatt (-3,82%) ed Erg (-1,63%), attive nelle rinnovabili. (ANSA).