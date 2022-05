Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Le Borse europee proseguono in rialzo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Sui mercati torna un clima sereno dopo i verbali della Fed che, secondo gli analisti, mostrerebbero una posizione meno aggressiva del previsto sul fronte della politica monetaria.

Tiene banco il tema dell'inflazione e della fiducia delle imprese e famiglie, mentre si attendono le prossime mosse della Bce. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve rialzo a 1,0717 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Bene Madrid (+0,9%), Francoforte (+0,6%), Parigi (+0,7%), Milano (+0,5%) e Londra (+0,1%). I principali listini europei sono sostenuti dall'avanzata del comparto dell'energia (+1,1%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti sale a 111 dollari al barile e il Brent a 114 dollari.

Tra gli altri comparti azionari avanzano anche l'automotive (+1%) e la finanza (+0,3%). In calo le utility (-0,1%), con il prezzo del gas in flessione. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 85,2 euro al Mwh (-3,2%).

A Piazza Affari rally di Saipem (+5,2%), alle prese con la manovra finanziaria ed in linea con il comparto dell'energia.

Bene anche Tenaris (+1,1%) e Eni (+0,3%). In positivo le utility dove si mette in mostra Hera (+2,2%). Avanzano anche A2a (+0,9%), Enel (+0,7%), Snam (+0,4%). In fondo al listino principale Stm (-1,5%). In rosso anche Campari (-0,6%) e Amplifon (-0,6%). (ANSA).