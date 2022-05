Petrolio: prezzo risale su soglia 110 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il prezzo del petrolio torna sulla soglia dei 110 dollari al barile dopo i cali degli ultimi due giorni. Il greggio Wti del Texas passa di mano a 110 dollari (0,67%) con gli investitori che guardano ai dati sulle scorte Usa, risultati in calo e alla mancanza di decisioni da parte dell'Arabia Saudita per calmierare il mercato. In rialzo anche il Brent a 114 dollari (+0,7%). (ANSA).