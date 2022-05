Gentiloni, Germania costruttiva su sospensione Patto Ue

(ANSA) - DAVOS, 25 MAG - "Penso che la Germania abbia avuto un atteggiamento costruttivo nel recepire la nostra proposta, penso che sia comprensibile la preoccupazione non solo tedesca, ma di diversi paesi nel come presentiamo questa decisione".

Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, riferendosi clausola di sospensione de patto di stabilità estesa anche a 2023 e ai commenti del ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner.

"Non vogliamo - ha detto Gentiloni - che la decisione sia considerata una luce verde a misure di sostegno universali indiscriminate", siamo "in una fase diversa" rispetto agli aiuti universali della pandemia, che ora devono diventare mirati e temporanei. (ANSA).