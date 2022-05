Gentiloni da Davos, presto accordo su nuove sanzioni alla Russia

A Davos il clima è "di una situazione di grande incertezza" per l'economia mondiale, e questo per l'Europa "significa rallentamento della crescita, ma non necessariamente un destino di recessione". Lo ha detto il Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni a margine del World Economic Forum. "Si può e si deve lavorare utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo per evitare che la frenata si traduca in recessione"; a partire dal recovery dove il Governo italiano "sta lavorando con grande determinazione" e con misure "temporanee e mirate per le aiutare famiglie più vulnerabili" come la tassazione degli extra-profitti energetici.

"Ci stiamo lavorando, penso che nei prossimi giorni non sia impossibile raggiungere ulteriori accordi". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, riferendosi alla possibilità di un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia.

"Non c'è nessuna richiesta dell'Europa di aumentare le tasse sulla casa, di nessun tipo, in nessun anfratto delle centinaia e centinaia di pagine di raccomandazioni che facciamo ha sottolineato Gentiloni soffermandosi sulla polemica politica in Italia. "C'è stata come sempre - ha detto Gentiloni - la sottolineatura che la tassazione sul lavoro in Italia è molto elevata", e quindi in qualche modo questo problema va affrontato, e la sollecitazione - che peraltro è la politica del Governo italiano - di aggiornare i valori catastali di molti decenni fa, qualcuno aumenterà qualcuno diminuirà".