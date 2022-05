Essilux: Du Saillant, con Grandvision più Europa e retail

(ANSA) - PARIGI, 25 MAG - "Il 2021 è stato un anno cruciale nella costruzione di 'One Company'. Abbiamo anche dato il benvenuto ai nostri 38.000 colleghi di GrandVision, che hanno portato una grande esperienza nel settore della vendita al dettaglio". Lo ha affermato Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica durante l'assemblea degli azionisti ai quali ha detto si essere "lieto di essere qui con voi oggi dopo tre anni molto speciali".

"Con GrandVision, il nostro gruppo si sta riequilibrando in due dimensioni principali: geograficamente, rafforzando la nostra impronta in Europa (gli Stati Uniti rappresentano ora il 45% e l'Europa il 35%) e in termini di linee di business, rafforzando la nostra impronta retail in relazione alle soluzioni wholesale, ciascuna delle quali rappresenta ora circa il 50%", ha rilevato du Saillant.

"EssilorLuxottica è un gruppo che unisce cura della vista, moda e tecnologia. Si tratta di un'esperienza unica nel nostro settore, e anche oltre" ha ripreso il manager parlando di "un campione europeo con doppie radici Francia-Italia".

Il vice amministratore delegato del gruppo italo-francese ha infine sottolineato che "Una delle prime cose che abbiamo fatto come azienda unificata nel 2021 è stata quella di mettere la sostenibilità al centro della nostra strategia, attraverso il nostro programma Eyes on the Planet. Questo programma stabilisce obiettivi molto concreti in cinque aree chiave: carbonio, circolarità, visione globale, inclusione ed etica". (ANSA).